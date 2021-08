Forsker mener vi bør forberede oss på en eller to vaksinedoser til

Forsker Tim Spector estimerer at beskyttelsen man får fra vaksinene kan falle til 50 prosent før vinteren, og at flere doser vil bli nødvendig.

En studie fra Storbritannia viser at beskyttelsen mot coronaviruset dabber av hos fullvaksinerte.

The real-worlds studie har tatt for seg data fra positive PCR-coronatestresultater mellom mai og juli 2021 blant mer enn en million mennesker som hadde mottatt to doser av enten Pfizer eller AstraZeneca.

Beskyttelsen fra vaksinene sank fra 88 prosent en måned til 74 prosent den neste, skriver BBC.

Professor Tim Spector, ledende etterforsker ved studie, sier dette kan gi god informasjon på hvorfor flere og flere fullvaksinerte blir smittet.

– At vaksinenes effekt er avtagende er forventet, men ingen grunn til å ikke vaksinerer seg, slår Spector fast.

Han estimerer at beskyttelsen man får fra vaksinene kan falle til 50 prosent før vinteren, og at flere doser vil bli nødvendig.

Danmark lover tilbud om tredje dose

I Norge er 2.223.615 personer fullvaksinert, og denne uken får landets kommuner nærmere en million vaksinedoser.

Personer med nedsatt immunforsvar kan trenge en tredje dose, men enn så lenge er Norge avventende.

Danmarks helseminister Magnus Heunicke har opplyst at alle i Danmark vil få tilbud om en tredje dose. Sverige vil også tilby befolkningen dose nummer tre fra og med neste år, mens personer i risikogrupper kanskje vil få dette fra i høst.

– Befolkningen må være forberedt

Espen Nakstad bekreftet onsdag at Norge når er blitt truffet av den fjerde smittebølgen, og totalt har Norge nå passert 150.000 smittetilfeller.

Forsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo forteller til NRK at hun tror det er sannsynlig at Norge vil begynne vaksinering av risikogrupper med en tredje dose.

I lengden ser hun for seg at coronavaksineringen vil likne på vaksineringen mot influensa.

– Men det tar nok noen år før vi er der. Jeg tror hele befolkningen må være forberedt på en eller to vaksinedoser til mot ulike varianter, sier Grødeland.