Nordmenn har fortsatt høy tillit til testsystemet

NTB

Ni av ti nordmenn hadde i august tillit til at deres kommune hadde god nok testkapasitet til å gi dem en coronatest, viser Opinions koronamonitor.

89 prosent svarer at de tror kapasiteten i deres kommune er så god at de kan få en test dersom de ønsker å bli testet. 7 prosent sier nei, mens resten vet ikke.

Samtidig sier 45 prosent at de ønsker å teste seg for smitte av coronaviruset framover. 16 prosent av de spurte sier at de selv eller noen i husstanden er forkjølet eller mistenker coronasmitte. Andelen har ikke vært høyere siden september i fjor.

– Pandemiens smitterekorder ligger trolig foran oss og ikke bak oss, men mer avgjørende er som kjent hvilket nivå vi får på innleggelser og sykdomsbyrden, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Undersøkelsen viser også at åtte av ti sier de har tillit til at de vil få tilstrekkelig behandling hvis de blir smittet, mens 9 prosent sier de ikke tror det.