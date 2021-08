Smitteutbruddet på Oslo-skole vokser – 17 klasser må i karantene

NTB

Antall smittede etter utbruddet på Foss videregående skole i Oslo har steget til 110 elever. Nå må 17 klasser inn i en karantene de ikke kan teste seg ut av.

– Som kjent er det nå eksplosjon i antall smittede, og den øker fra dag til dag. Test i stedet for karantenereglene som gjelder nå, fanger ikke opp smitten godt nok. Så nå går vi tilbake til det som var før, med karantene, sier bydelsoverlege Lars Erik Hansen i bydel Grünerløkka i Oslo til NRK.

Torsdag ble det kjent at det var et større smitteutbrudd ved den videregående skolen i Oslo. Da hadde 79 elever på første og andre trinn på skolen fått påvist smitte.

Fredag opplyste skolen til NRK at 110 elever er smittet, og at bydelsoverlegen har bestemt at 546 elever skal i karantene.

Overfor Avisa Oslo torsdag bekreftet fungerende rektor ved skolen, Elisabeth Ringdal, at også lærere ved skolen er smittet. Da sa rektoren at hun har forståelse for at det er angst og uro blant elever og foresatte.

– Ved tidligere utbrudd har skolene vært på gult og rødt nivå, og elevene har vært beskyttet. Så jeg skjønner veldig godt at dette oppleves krevende. Vi er opptatt av å trygge elevene og gi informasjon, sa hun.