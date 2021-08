Høie tror fortsatt på gjenåpning i september

– Jeg har fortsatt et håp om at vi kan holde et tempo i vaksineringen de neste ukene som gjør at vi kan få til dette mot slutten av september, sier Bent Høie til NTB.

NTB

Smitten øker, og kommunene sliter med å få satt vaksinedoser. Helseminister Bent Høie (H) tror likevel det er mulig å gå videre med gjenåpningen neste måned.

De neste ukene blir avgjørende for gjenåpningen av landet, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens coronapressekonferanse fredag.

Der ble kommuner med sprengt smittesporingskapasitet bedt om å sette vaksinering øverst på prioriteringslisten i ukene fremover.

For samtidig som smittetallene skyter i været, hoper vaksinene seg opp rundt i landets kommuner.

Av 1,1 millioner doser som ble sendt ut til kommunene denne uken, ser det ut til at kun drøyt 300.000 av dem er blitt tatt i bruk, skriver VG.

Gjenåpningen kan likevel være nært forestående, mener Høie.

– Jeg har fortsatt et håp om at vi kan holde et tempo i vaksineringen de neste ukene som gjør at vi kan få til dette mot slutten av september, sier Høie til NTB.

Tror gjenåpningen blir forsinket

Det var tidligere i august at helseminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg (H) først varslet en sluttdato for coronatiltakene. Da anslo de at en viktig milepæl ville bli nådd innen slutten av september, nemlig at alle over 18 år ville ha fått sin andre vaksinedose.

Kort tid etter ble gjenåpningsdatoen fremskyndet med to uker, til midten av september, etter at Norge fikk én million ekstra vaksinedoser fra Bulgaria.

Men kommunene sliter altså med å holde tritt.

Vaksinesjef Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet sier til VG at han tror det kan forsinke overgangen til et normalt samfunn og peker på datoen 1. oktober.

– Om det skjer siste uken i september eller første i oktober er egentlig ikke det viktigste. Det viktigste er at det kan være ganske nært forestående, sier Høie til NTB.

Ber etternølere få opp farten

Han oppfordrer nå alle etternølere til å ta vaksinen.

Ifølge Høie er det særlig i aldersgruppen 25–39 år at oppslutningen om første vaksinedose er lav sammenlignet med andre aldersgrupper. Han tror forklaringen kan være at en del av disse fikk tilbud om vaksine i sommerferien og dermed kan ha takket nei.

– Det forstår jeg, men nå er det på tide å gjøre det. Det kan være ganske avgjørende for når vi får den normale hverdagen tilbake, sier Høie.

Ser til Danmark

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, sier at FHI nå jobber med å finne ut hvorfor kommunene ikke får brukt opp dosene sine via møter med statsforvalteren.

– Det eneste vi vet med sikkerhet, er at kommunene samlet sett har fått mange flere doser enn de har satt de siste ukene, sier Stoltenberg og fortsetter:

– Poenget er å få satt dem så fort som mulig.

– Hvis ikke må de kastes?

– Ja.

Stoltenberg sier at helsemyndighetene nå holder et øye med Danmark, som er kommet lenger i vaksineringen enn Norge, for å se hvordan gjenåpningen går der. Danske myndigheter meldte fredag at covid-19 ikke lenger anses som en samfunnskritisk sykdom, og at alle coronatiltak blir avviklet 10. september.

– Hvis vi ser at det går bra, så blir det viktig for den videre planleggingen vår, sier Stoltenberg.