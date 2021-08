NTB

Utlendingsdirektoratet (UDI) har tildelt Hero Norge AS kontrakt på å opprette og drifte et nytt asylmottak i Kirkenes i Sør-Varanger kommune.

– Etter at vi lyste ut denne anskaffelsen i mars, har det vært en sterk konkurranse mellom to gode aktører for å få tildelingen. Nå ser vi fram mot å få mottaket på plass, med mål om oppstart i november, sier UDIs regiondirektør Veronica Mikkelborg.

Asylmottaket vil sikre at UDI har mottakskapasitet nær grensestasjonen mot Russland på Storskog.

Mottaket skal huse inntil 150 beboere.