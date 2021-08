Barneombudet: Det haster med vaksine til 16- og 17-åringer

Barneombud Inga Bejer Engh mener det må gå raskere å få vaksinert 16- og 17-åringene. Hun frykter at flere skoler vil gå over til gult eller rødt nivå når smittetallene øker.

NTB

Barneombudet er bekymret over meldinger om økt smitte på skolene og sier det haster med å gi 16- og 17-åringer et vaksinetilbud.

Vaksineringen av 16- og 17-åringer er i gang, men barneombud Inga Bejer Engh mener det ikke går raskt nok.

– Nå haster det med å gi ungdommene på 16–17 år tilbud om vaksine. Jeg håper at voksne nå følger myndighetenes råd om å vaksinere seg så snart de kan og stiller opp i dugnaden for at barn og unge kan fortsette å gå på skolen som normalt, sier hun, og understreker:

– Vi må unngå at vi enda en gang kommer i en situasjon der barn og unge bærer den tyngste byrden i pandemien.

Regjeringen mener at skoler og barnehager skal holdes på grønt nivå så lenge som mulig, men kommunene har mulighet til å innføre gult eller rødt nivå lokalt om det er nødvendig. Flere kommuner har de siste dagene ropt varsku om sterkt økende smittetall og at man ikke klarer å følge opp godt nok.

– Jeg er bekymret for at kommunene nå går over til rødt nivå på skolene eller legger andre begrensninger på barns liv på grunn av at testregimet ikke fungerer som det skal. Det er viktig at kommunene har lett tilgjengelige teststasjoner og nok hurtigtester til barn og unge, slik at de kan teste seg raskt, sier Bejer Engh.