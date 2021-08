Den gamle Svinesundsbrua åpnes for reisende med gyldig coronasertifikat

NTB

Reisende som har gyldig coronasertifikat, kan fra lørdag kjøre over den gamle Svinesundsbrua fra Sverige til Norge.

Regjeringen åpner for dette for å lette trykket på grensen ved Svinesund.

– Jeg vil presisere at samtlige i bilen må være fullvaksinerte eller ha gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Barn som ikke er omfattet av egne unntak i covid-19-forskriften i forbindelse med pendling over grensa, må fortsatt benytte nye Svinesund bro. Det samme gjelder reisende som har deklareringsbehov for Tolletaten, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Målet er å begrense køene ved den nye brua.