Coronasertifikatet for innenlandsbruk vil bli utvidet og være gyldig i tolv måneder om en har hatt coronaviruset, opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen fredag.

Fritaket fra smittekarantene utvides fra seks til tolv måneder for dem som har hatt coronaviruset. Endringen vil tre i kraft lørdag 28. august.

Det opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på regjeringens coronapressekonferanse fredag.

– Coronasertifikatet for innenlandsbruk vil bli utvidet og vil være gyldig i tolv måneder om en har hatt coronaviruset, sa Høie.

Planen er at den tekniske løsningen vil være klar 9. september.

Samtidig kunne helseministeren fortelle at det ikke vil bli gjort noen endringer i fritaket for innreisekarantene for dem som har hatt coronaviruset.

– Den vil fortsette å være på seks måneder, opplyste han.