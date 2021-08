Camilla Stoltenberg: – Vi har ikke gjort det lett for kommunene nå

FHI-direktør Camilla Stoltenberg under dagens pressekonferanse.

Selv om vaksinasjonsgraden i Norge er stor og voksende, ser Folkehelseinstituttet alvorlig på den voldsomme smitteøkningen vi har opplevde de siste ukene.

Det siste døgnet er det registrert 1415 coronasmittede i Norge, som er det høyeste tallet så langt i pandemien. Fredag holdt regjeringen og helsemyndighetene pressekonferanse om coronasituasjonen.

– Vi mener denne siste økningen i smittespredningen er alvorlig, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helseminister Bent Høie advarer mot raskt økende smittetall og tall på innleggelser, men er tydelig på at barn og unge må skånes så mye som mulig mot inngripende tiltak. Han har derfor et klart råd til alle nordmenn, også fullvaksinerte.

– Jeg ber ikke om mye, sa helseministeren på pressekonferansen.

– Det ser dessverre ut som at meteren har blitt til en desimeter, eller har gått i glemmeboka helt og holdent. Vi må fortsatt holde avstand. Både fordi vi ikke vet hvem som er vaksinerte og fordi vaksinen ikke gir hundre prosent beskyttelse, sa Bent Høie.

– Vi har ikke gjort det lett for kommunene nå

FHI-direktør Camilla Stoltenberg presiserte at det økende smittetallet er alvorlig selv om færre av de smittede opplever alvorlig sykdom nå en tidligere, på grunn av at flere er vaksinerte og at de nye smittede er yngre enn før. Både på grunn av presset på kommunenes helsetjenester, og fordi coronasykdom fortsatt kan være alvorlig.

– Vi har ikke gjort det lett for kommunene nå, sa Stoltenberg.

– Antallet smittede er ikke det viktigste, det viktigste er antallet innlagte på sykehus, presiserte hun.

ABC Nyheter stilte følgende spørsmål på pressekonferansen:

– Når dere skal vurdere tiltak, hvordan vekter dere i dag tallet på nye smittede kontra tallet på innlagte? Er det nå slik at antallet innlagte er en mer kritisk faktor enn antallet nye smittede?

– Nå er vi i en sånn fase at belastningen på helsevesenet betyr mer. Men det betyr ikke at smitteutviklingen ikke er alvorlig, svarte Bent Høie.

– Det er viktig å se på alt samlet. Vi kan ikke vurdere utviklingen uker frem i tid, uten å se på smittetallene, presiserte helsedirektør Bjørn Guldvog.

70 prosent av innlagte coronasyke var uvaksinert

70 prosent av alle innlagte den siste måneden var ikke vaksinert, opplyste Høie på pressekonferansen.

Tross høye smittetall er antall innlagte langt lavere enn ved smittebølgen vi opplevde i vår, påpekte helseministeren.

– De som ligger på sykehus nå, er yngre enn tidligere. De blir ikke like syke og ligger ikke like lenge, sa han.

Gjennomsnittsalderen på innlagte er 45 år for de siste fire ukene, mot 56 år i hele pandemien. Liggetiden er nå 2,7 dager i gjennomsnitt, mot 5 dager i pandemien sett som helhet.

Strever med å få kontakt med folk

Høie påpeker at vaksinasjonen går tregere i de yngre aldersgruppene enn det gjorde for de eldre. Mange kommuner strever nå med å få kontakt med folk.

80 prosent av aldersgruppen 25–39 år har nå fått første dose, men Høie håper andelen vil stige.

– Målet er at over 90 prosent av voksne under 45 år skal vaksinere seg, sa han.

Han påpekte at mange unge voksne kan ha praktiske grunner til at de utsetter vaksinering, samtidig som de ikke opplever coronaviruset som noen stor risiko.

– Det er frivillig å vaksinere seg. Man må ikke forklare eller forsvare valget. Så tror jeg mange egentlig ikke har tatt valget. De har bare utsatt det, sa Høie.