To politiansatte fikk corona-bot etter kveld på byen

NTB

To politiansatte i Hammerfest har fått forelegg på 10.000 kroner hver for brudd på coronaforskriften. De vil ikke vedta boten, og saken går dermed til retten.

Mer enn ti ansatte i politiet skal ha vært samlet på et utested i byen i mai i år. Etter påtalemyndighetens vurdering var det kun to som brøt coronaforskriften, ifølge NRK.

Overtredelsen handlet om hvor mange personer man på det tidspunktet kunne invitere på et arrangement. Kommunen fulgte de nasjonale reglene som tilsa at man ikke kunne samles mer enn ti personer i et privat arrangement utenfor sitt eget hjem.

Advokaten til de to politiansatte, Lars Morten Bjørkholt, sier de handlet i god tro om at de fulgte gjeldende regelverk.

– Hva er et arrangement? Hva er et privat arrangement kontra det å møtes på en restaurant? Det blir en test på det i domstolen, sier han.

Saken vil bli behandlet av Vest-Finnmark tingrett, men dato er foreløpig ikke kjent.