Gode nyheter for fuglejegerne

NTB

Det er registrert en uvanlig oppgang i rype- og skogsfuglbestanden i store deler av landet, ifølge Statskog. Det er gode nyheter for landets fuglejegere.

Statskog har nå gjennomført taksering langs 1.800 kilometer i sine jaktområder.

– En del steder er tettheten av rype og skogsfugl uvanlig høy. Dette er gledelige tall, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

I 2019 stengte Statskog mange områder for jakt etter dårlige takseringsresultater. I fjor var det derimot et oppsving i fuglebestandene, og den positive trenden har fortsatt inn i 2021. Takseringsresultatene brukes aktivt for å sikre et bærekraftig jakttrykk.

Med få unntak, viser rypetakseringen stabil eller stigende rypebestand. Best utvikling er det i de østlige strøkene for hele landet – blant annet vises et oppsving i Indre Troms, etter flere år med svært dårlige tall. Også rypeområdene i Sør-Norge viser mer positive tall enn på mange år.

Områder som skiller seg negativt ut fra trenden er spesielt ytre strøk i Troms, blant annet Senja.

I sesongen 2019–2020 ble det i Norge totalt felt 149.300 ryper, 6.700 storfugl og 13.940 orrfugl. Fellingstall for fjorårets fuglejakt er ikke publisert.