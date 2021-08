Pelletsforurensere kan gå fri – utslipp av 13 tonn plastkuler henlagt

NTB

Politiet har henlagt etterforskningen av utslippet av 13,2 tonn plastpellets fra skipet Trans Carrier i februar i fjor. Utslippet skjedde i tysk farvann.

23. februar 2020 førte en storm sør i Danmark til et utslipp av 13,2 tonn små plastkuler fra en konteiner om bord i skipet Trans Carrier. Måneden etter begynte de hvite plastkulene å dukke opp på strender i Norge og Sverige, skriver Dagsavisen.

Utslippet spredte seg over hele Ytre Oslofjord, både på østsiden og vestsiden av fjorden. Hvaler, Fredrikstad, Råde og Moss ble sterkest berørt.

20 millioner pellets

I mai i fjor satte Kystverket i gang en statlige oppsamlingsaksjon som først ble avsluttet i juli i år. Mer enn 7.600 liter med plastpellets – 4,4 tonn – er blitt plukket opp. Dette tilsvarer ifølge Kystverket omtrent 20 millioner pellets, eller en tredel av utslippet.

I april i fjor anmeldte Naturvernforbundet, sammen med Oslofjordens Friluftsråd, pelletsutslippet til politiet. Øst politidistrikt har etterforsket saken og i juli i år ga politiet beskjed om at saken var henlagt. Bakgrunnen for henleggelsen er at utslippet skjedde i tysk farvann. I tillegg var skipet registrert på Bahamas.

– Det aktuelle skipet er registrert på Bahamas, og Norge har følgelig ikke flaggstatsjurisdiksjon i forhold til skipet. Videre har etterforskningen avklart at utslippet fant sted i tysk farvann. Norge har følgelig heller ikke kyststats- eller territorialfarvannsjurisdiksjon i forhold til stedet der utslippet fant sted, skriver politiet.

Klaget på henleggelse

Naturvernforbundet påklagde henleggelsen i begynnelsen av august.

– Anmelderen finner det sterkt beklagelig dersom utenlandskregistrerte skip utenfor norsk territorialfarvann er fritatt for strafferettslig ansvar for alvorlig forurensningsskade på norsk kystnatur, skriver Naturvernforbundets advokat.