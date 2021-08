Økonomer tror på Ida Wolden Bache som ny sentralbanksjef

NTB

Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache (48) kan være den fremste kandidaten til å overta etter sentralbanksjef Øystein Olsen (69), som går av i februar neste år.

Mange som følger med på slikt, peker på visesentralbanksjef Ida Wolden Bache som den fremste kandidaten til å overta, skriver Aftenposten/E24.

Hun har med tre års avbrudd vært knyttet til Norges Bank siden 1998. Hun ble utnevnt til visesentralbanksjef i fjor. Wolden Bache har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad fra London School of Economics.

– På tide med en kvinne

– De fleste holder en knapp Ida Wolden Bache. Jeg tror hun er en veldig god kandidat, og det er på tide at det kommer en kvinnelig sjef for Norges Bank, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken til E24.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets har samme favoritt.

– Hun er den sterkeste kandidaten uansett, men det ville ikke vært feil med den første kvinnelige sentralbanksjefen, sier Haugland.

Wolden Bache sier følgende gjennom kommunikasjonsavdelingen til Norges Bank:

– Det var en vemodig beskjed å få at sentralbanksjefen har bestemt seg for å fratre. Jeg konsentrerer meg helt og fullt om den stillingen jeg har i dag, og har ikke noe å tilføye ut over det.

Fra departementet

Også Amund Holmsen, som siden 2014 har vært ekspedisjonssjef i Finansdepartementets økonomiavdeling, nevnes som en kandidat.

Både Øystein Olsen og forgjenger Svein Gjedrem hadde begge bakgrunn fra økonomiavdelingen i Finansdepartementet.

Øystein Olsen har vært sentralbanksjef siden januar 2011. Han fyller 70 i januar neste år.