Høie i Bergen: – Deler kommunens bekymring

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) møtte torsdag Bergens byråd til krisemøte om coronasituasjonen. Der sa han at han delte byrådets bekymring for smittespredningen i kommunen. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Bergen står midt i et stort smitteutbrudd og kommunens helseberedskap er under hardt press. Helseminister Bent Høie (H) sier han deler byrådets bekymring.

– Vi deler kommunens bekymring for økningen i smitte og kapasiteten på testing og smittesporing. Helsedirektoratet og FHI er i tett dialog med kommunen og jobber med hvordan vi kan møte disse utfordringene, sier Høie til Bergensavisen om dagens krisemøte med byrådet.

Torsdag fikk 117 personer påvist coronavirus i Bergen. Det er det nest høyeste smittetallet i kommunen siden starten av pandemien.

Bergen kommune har varslet at smittesporingsarbeidet nå har nådd maks kapasitet, og at det står i fare for å bryte helt sammen. Det var også begrunnelsen for at skoleelever ikke lenger kan teste seg ut av karantene i kommunen.

– Selve systemet har bidratt til svært lange køer på teststedene. Samtidig har vi høye smittetall, og hele kommunens tjenesteapparat knyttet til Tisk-strategien er under kraftig press. Jeg har derfor besluttet å suspendere ordningen inntil videre, sa smittevernoverlege Egil Bovim om begrunnelsen torsdag ettermiddag.