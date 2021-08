Oslo ber om enklere smittesporing: – Famler i blinde

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ber Helsedirektoratet handle for å hindre at kommunens testkapasitet rakner. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Norge er inne i en fjerde smittebølge, og smitten er stor også i hovedstaden. Oslo kommune ber helsemyndighetene om å forenkle smittesporingssystemet.

– Det er en ny normal, og det er uklart hvor bekymret vi bør være. Vi famler litt i blinde, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo til VG.

Han håper Helsedirektoratet kan komme med en tydelig avklaring til kommunene om hva som bør gjøres for å hindre smitte, eventuelle coronatiltak og en forenklet smittesporingsprosess.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet skriver kommunen at deres smittesporingsteam er under «betydelig press».

Både Bergen og Trondheim har sendt lignende bekymringsmeldinger om kommunenes testkapasitet. Torsdag avklarte Bergen kommune at de ikke lenger har mulighet til å tilby test i stedet for karantene for barn og unge siden smittesporingsarbeidet er i ferd med å bryte sammen.

Det siste døgnet ble det satt smitterekord i Norge med 1.294 nye smittede på ett døgn. Smittetallet er størst i Oslo hvor 388 personer fikk påvist viruset, noe som er en økning på 248 fra samme dag forrige uke.