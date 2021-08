Politiet uten mistenkte etter skyting på Trosterud

Politi og ambulanse på stedet etter at to menn ble funnet skutt på Trosterud i Oslo natt til onsdag. Les mer Lukk

NTB

Halvannet døgn etter at to personer ble skutt på Trosterud står politiet i Oslo uten mistenkte for drapsforsøkene.