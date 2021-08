Fortsatt høye smittetall i Bergen: 117 nye smittede

NTB

Det er registrert 117 nye smittetilfeller i Bergen siden onsdag. Kommunen sier at smittesporingsarbeidet er i fare for å bryte sammen.

– Dagens smittetall er det høyeste som er registrert i Bergen i 2021, sier smittevernoverlege Egil Bovim.

82 av de nye smittetilfellene er nærkontakter og fem er importsmitte. I tillegg har hele 30 ukjent smittevei.

Kommunen opplyser at det er flest smittede i aldersgruppen 20 til 29 år, med 87 tilfeller. 44 av smittetilfellene er relatert til fadderarrangementer.

– Med så mange smittede er smittesporingsarbeidet sterkt belastet og i fare for å bryte sammen. Byens innbyggere har tidligere i pandemien vist at de kan brette opp ermene når det trengs, og nå er det nødvendig at folk tar større ansvar dersom de blir smittet, sier Bovim.

Han sier det kan gå noe tid før smittesporerne klarer å kontakte dem som har testet positivt og ber alle om å følge med hyppig på Helsenorge.no for å se om testresultatene har kommet.

– Ved positive prøver må du isolere deg raskt, og vi oppfordrer deg til å varsle dine nærkontakter selv, sier Bovim.

3.023 personer testet seg i Bergen onsdag. Så langt har 8.860 bergensere fått påvist coronasmitte.