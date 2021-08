Nakstad: TISK er sterkt belastet

Oslos helsebyråd Robert Steen (t.v.) og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

NTB

De høye smittetallene gjør at systemet for testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) er under press, mener Espen Rostrup Nakstad.