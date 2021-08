DNB Markets: Du får enda mer å rutte med de neste årene

Når lønningene øker mer enn prisene, får lønnsmottakerne mer penger mellom hendene.

NTB

Alt ligger an til at folk flest får mer å rutte med de kommende årene, mener DNB Markets, som venter at lønningene kommer til å stige mer enn prisene.