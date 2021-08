Trondheim strammer inn coronareglene – vil masseteste 35.000 studenter

NTB

Trondheim kommune strammer inn coronareglene og har blant annet vedtatt påbud om munnbind. Kommunen vil også masseteste 35.000 studenter.

Smittetallene i Trondheim har den siste tiden vært så høye at politikerne torsdag vedtok å stramme inn coronatiltakene. Det siste døgnet er det registrert 68 nye smittetilfeller i kommunen, ett færre enn dagen før. I tillegg har kommunen 78 positive svar på hurtigtester som nå skal følges opp med PCR-tester.

Kommunen opplyser at den største andelen av de nye smittetilfellene er knyttet til studentmiljøet. Kommunedirektør Morten Wolden sa på torsdagens formannskapsmøte at kommunen ønsker å masseteste 35.000 studenter, skriver flere medier, blant annet NRK , Adresseavisen og Nidaros.

– Vi er i full gang med den praktiske planleggingen av massetestingen. Jeg har dessverre ingen dato for når det kan skje ennå, men vi håper det kan skje så raskt som mulig, sier fungerende kommuneoverlege Elizabeth Kimbell.

Starter vaksinering av 16-åringer

Blant de positive tilfellene er det også mange barn og ungdom i skolealder.

Torsdag melder kommunen at vaksineringen av 16- og 17-åringer starter torsdag 2. september. Her åpner timebestillingen fredag. Denne aldersgruppen vil få tilbud om å bli vaksinert med Pfizer-vaksinen, med åtte ukers intervall mellom dosene.

På grunn av de høye smittetallene vedtok formannskapet i kommunen en ny og strengere coronaforskrift. Det er nå påbud om bruk av munnbind for alle over tolv år på offentlig transport og innendørs i offentlige lokaler der enmetersregelen ikke kan følges.

Flere påbud

Alle serveringssteder får nå påbud om å registrere alle kunder ved ankomst. Kommunen kommer også med en sterk anbefaling om at arbeidsgivere legger til rette for at ansatte som må bruke kollektivtransport til og fra jobb, kan jobbe hjemme så langt det er mulig.

Anbefalingene om å begrense antall sosiale kontakter til ti personer i uka videreføres. Det samme gjelder anbefalinger om å holde minst to meters avstand for alle som trener på treningssenter, samt bruk av munnbind i drosje – både for sjåfør og passasjerer over tolv år.