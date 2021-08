Brannskadd mann på Frøya er død

NTB

I forrige uke fikk formannskapet på Frøya beskjed om at det gikk fremover med en mann som ble brannskadd i et bofellesskap i kommunen. Søndag døde mannen.

Etter at mannen i 50-årene i et bofellesskap i Frøya kommune ble alvorlig skadd, har Statsforvalteren i Trøndelag opprettet tilsynssak.

Skadene på mannen i 50-årene ble trolig påført under et bad 27. april, og samme dag ble han sendt til St. Olavs hospital i Trondheim, med det som ble omtalt som «akutt sykdom». Dagen etter ble han overført til brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen, som fattet mistanke om at brannskadene kom etter et bad.

Mannen døde søndag 22. august, skriver lokalavisen froya.no , etter at han ble utskrevet fra Haukeland.

Kjenner ikke dødsårsak

I forrige uke orienterte kommunelege Ingrid Kristiansen formannskapet om at den skadde mannen var tilbake på Frøya, skriver Hitra-Frøya.

– Brukeren er nå tilbake på Frøya, og jeg har forstått det som at det går fremover, sa kommunelegen, ifølge avisen.

Ordfører Kristin Furunes Strømskag sier til froya.no at kommunen ikke vet om dødsfallet har sammenheng med skadene mannen fikk.

– Først og fremst er tankene våre med familien og de pårørende. Vi føler med dem i sorgen, sier Strømskag til lokalavisen.

Skal obduseres

Den 6. mai ble saken anmeldt til politiet, som har opprettet undersøkelsessak. Etterforskningsleder Knut Grasvik ved Orkdal lensmannsdistrikt opplyser til Adresseavisen at denne saken var ferdig etterforsket og sendt til påtalemessig avgjørelse før dødsfallet.

Som følge av at mannen døde, er det nå begjært obduksjon for å finne dødsårsaken.

– Politiet ønsker å avklare om dødsfallet eventuelt kan ha noe med skaden å gjøre, opplyser etterforskningslederen.