NTB

Oslofjordtunnelen var stengt i begge retninger i flere timer onsdag kveld på grunn av et vogntog med motorhavari.

Det var ved 20-tiden at Vegtrafikksentralen meldte at tunnelen var stengt, og knappe to timer senere var tunnelen åpen igjen for trafikk.

I perioden veien var stengt ble det skiltet omkjøring via Oslo eller ferjeforbindelse Moss – Horten.