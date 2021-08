Mann omkom i lastebilulykke i Etne

NTB

En mann i 20-årene omkom i en lastebilulykke i Etne kommune onsdag ettermiddag. Det var ingen andre kjøretøy involvert i ulykken, ifølge politiet.

Politiet mottok melding om ulykken litt før klokken 17.30.

– Politiet er i gang med undersøkelse for å klarlegge hendelsesforløpet. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgruppen til Vegvesenet er på vei til stedet, sier jourhavende jurist Erik Engløkk i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Trafikkulykken skjedde på E134 øst for Etne. Strekningen vil forbli stengt en tid framover, og politiet anbefaler omkjøring via fylkesvei 5014 for personbiler, mens tungtransport bes om å kjøre via Bergen eller Stavanger.

Mannens pårørende er varslet.