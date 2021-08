Støre lover GPS-sporing til alle eldre med demens

NTB

Ap og Jonas Gahr Støre frir til eldre velgere med ti løfter om blant annet hjemmebesøk til de over 75 år og tilbud om GPS-sporing til personer med demens.

– Antallet eldre har stått ganske stille en stund, men nå kommer 1946-kullet. Det er et stort kull, og nå blir de 75 år. Vi vil ha en bred satsing på hjemmetjenestene, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Overfor avisa legger han fram ti valgløfter som han håper vil bidra til å sikre ham statsministerjobben til høsten.

Blant annet lover Arbeiderpartiet forebyggende hjemmebesøk til alle over 75 år, GPS-sporing til alle eldre demente, flere sykehjemsplasser og minst en time tilrettelagt aktivitet utenfor hjemmet i uka, i tillegg til seks andre løfter.

Ifølge Støre er dette et område der Ap, Sp og SV er helt enige om retningen, og sentralt står kravet om å hindre all privatisering av norske helsetjenester.

– Vi ønsker at fellesskapet skal ha et ansvar for å legge til rette for god og trygg eldreomsorg, og ikke åpne for privatiseringen som svekker den, sier Støre.

Per dags dato er det kommunene som har hovedansvaret for norsk eldreomsorg.