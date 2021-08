Skolene i Askøy på gult nivå

NTB

Askøy kommune innfører gult nivå og karantene for barn i barnehage, skole og SFO. Onsdag ble det registrert åtte nye smittetilfeller i kommunen.

– Med begrunnelse i at kapasiteten i smittesporings- og testarbeidet er på bristepunktet og prioritering av vaksinasjonsarbeidet i Askøy Forum, har vi besluttet å innføre gult nivå og karantene for barn i barnehage, skole og SFO, skriver kommunen i en pressemelding.

– Etter neste uke skal alle som ønsker det, ha fått tilbudt dose to, og vi har da mer tilgjengelig personell til blant annet teststasjonen. Gult nivå reduserer antall nærkontakter, og dette vil beskytte barna fra å komme i karantene hyppig. Gult nivå er også nødvendig for å opprettholde kapasiteten på smittesporing og testing.

Gult nivå vil gjelde til og med 5. september.

Kommunen innførte onsdag en lokal forskrift om plikt til karantene for barn og unge under 18 år, med unntak av elever i videregående skole. Kommunen presiserer at dette betyr at kommunen ikke har karantenefritaket for barn og unge under 18 år som ble innført nasjonalt 16. august.

Nærkontakter vil settes i karantene, slik som tidligere. Også forskriften gjelder til og med 5. september.