Ingen vaksinetvang i Forsvaret

NTB

Selv om det kan kreves coronavaksiner for enkelte stillinger i Forsvaret, vil ingen bli tvunget til å la seg vaksinere, opplyser forsvarsministeren.

Ifølge Forsvarets Forum er situasjonen slik i USA at soldater som nekter å la se vaksinere, risikerer strenge sanksjoner. Slik blir det ikke i Norge.

Forsvarsloven åpner for at visse stillinger i Forsvaret er av en slik art at det kreves at man er vaksinert.

– Dette vil spesielt gjelde stillinger der operative hensyn må gå foran, der man er særlig utsatt for smitte, og der men befinner seg i områder med dårlig helsevesen eller det er ressurskrevende med medisinsk evakuering, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i epost til Forsvarets forum.

– Når det gjelder tilfeller der en ansatt eventuelt nekter å la seg vaksinere, selv om vedkommende innehar stillinger der vaksine er et krav, vil arbeidsgiver følge opp den enkelte, fortsetter han.

Forsvarsministeren ønsker at flest mulig vil vaksinere seg frivillig og viser til at Forsvaret har lagt til rette for at vernepliktige i førstegangstjenesten vaksineres i leir.

– Samtidig har ikke Forsvaret hjemmel til å innføre obligatorisk vaksinasjon av alt forsvarspersonell, og departementet vil ikke søke å endre loven, skriver Bakke-Jensen.