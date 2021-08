Mann tiltalt for tolv år gamle overgrep

NTB

En mann i 20-årene er i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å ha begått seksuelle overgrep som skal ha skjedd for tolv år siden.

Tiltalte forgrep seg i 2009 ved flere anledninger på en ung jente, ifølge tiltalen. Politianmeldelsen ble inngitt først elleve år senere, ifølge Stavanger Aftenblad.

Sør-Rogaland tingrett i Stavanger har satt av to dager til saken, som kommer for retten om snaut to uker.

Tiltalen omfatter også forsøk på å skaffe seg overgrepsmateriale ved at mannen skal ha prøvd å kjøpe nakenbilde av en person som utga seg for å være en 14 år gammel jente.

– Min klient erkjenner straffskyld, men ikke i det omfanget som påtalemyndigheten legger opp til, sier mannens forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen.