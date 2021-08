Nesten én av ti smittede de siste to ukene var fullvaksinert

Smitten stiger raskt og 9,4 prosent av dem som har fått påvist smitte de siste to ukene er fullvaksinert. FHI mener likevel at epidemien er under kontroll.