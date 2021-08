Ivar Alver er død

13. desember 1930 – 20. august 2021

Han ble 90 år.

Den tidligere journalisten, redaktøren og realitystjernen Ivar Alver er gått bort.

Alver døde fredag vel 90 år gammel på Risenga bo- og omsorgssenter i Asker.

Iver Alver ble 90 år.

Det er Budstikka som melder om dødsfallet. Alver var først journalist, og så, fra 1983, nyhetsredaktør i avisen. Han hadde også bakgrunn fra blant annet Bladet Tromsø og Norges Handels- og Sjøfartstidende.

«En bauta er gått bort i norsk presse», skriver vennen og kollegaen Leif Agnar Ellevset i et minneord i Budstikka.

Ivar Alver ble født i Gryllefjord på Senja, men tilbragte størstedelen av livet i Sør-Norge.

I 2003 ble Alver landskjent som en av profilene i NRKs realitysatsing Eldebølgen. Spesielt huskes kanskje det nære vennskapet han og meddeltaker og mednordlending Henry Høgmo – for øvrig far til Per Mathias – utviklet.

Ivar Alver hadde også bakgrunn som offiser.