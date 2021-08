Espen Nakstad: Den fjerde smittebølgen treffer Norge nå

– Vi er absolutt inne i en fjerde smittebølge nå, men vaksineringen gjør at vi foreløpig ikke har en stor bølge med innleggelser per i dag, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Vidar Ruud / NTB

Tre ganger har Norge fått merke ekstra smittetrykk under pandemien. Nå må nordmenn nok en gang stålsette seg for en ny smittebølge.

I by etter by øker nå smittetallene dramatisk.

Det siste døgnet er det registrert 1.093 nye coronasmittede i Norge. Det er 346 flere enn samme dag i forrige uke. Til sammen har antall smittede i Norge nå passert 150.000.

I Oslo er det registrert 314 nye coronasmittede i Oslo bare siste døgn. Det er 209 flere enn samme dag forrige uke.

Smittetallene stiger over hele Oslo, men er høyest i Alna bydel. Der er smittetrykket på 494 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Stovner med 471 og Søndre Nordstrand med 391.

– Vi er absolutt inne i en fjerde smittebølge nå

I Trondheim, Bergen, Ålesund, Fredrikstad, Drammen og flere andre norskebyer peker nå pilene feil vei. Flere kommuner teller nå på knappene om de igjen skal innføre strenge tiltak for å stanse den galopperende smitten.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad liker ikke det han nå ser.

– Vi er absolutt inne i en fjerde smittebølge nå, men vaksineringen gjør at vi foreløpig ikke har en stor bølge med innleggelser per i dag. Likevel er det viktig å beholde kontrollen slik at ikke så mange blir smittet at innleggelsestallene også øker mye, sier Nakstad til Dagbladet.

Hovedårsaken til smitteøkningen



Hovedårsaken til den kraftige økningen er at det har vært mer smittespredning de siste par ukene, særlig blant unge voksne og ungdom.

Onsdag var 56 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på fire pasienter fra dagen før.

Sju av pasientene får respiratorbehandling, og 15 ligger på intensivavdeling.