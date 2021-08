NTB

Det er registrert 94 nye smittede i Bergen det siste døgnet. Det er sju færre enn foregående døgn.

74 tilfeller er nærkontakter, og to er importsmitte. 18 har ukjent smittevei, opplyser Bergen kommune onsdag.

To pasienter er innlagt på Coronaklinikken.

– 39 av smittetilfellene har tilknytning til fadderuken, og mer enn halvparten av de smittede er unge i alderen 18 til 23 år, sier smittevernoverlege Egil Bovim.

– Det er positivt at folk er veldig flinke til å gå og teste seg, men akkurat nå utfordrer det testkapasiteten vår. For å sikre at det er de riktige som tester seg, vil jeg påpeke at fullvaksinerte bare trenger å teste seg dersom de har symptomer på covid-19, understreker han.