Asheim åpner nytt direktorat i Bergen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim skal stå for den offisielle åpningen av det nye direktoratet. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Flere virksomheter er slått sammen til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Det nye direktoratet åpner i Bergen fredag.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) skal stå for den offisielle åpningen av HK-dir.

– Det nye direktoratet skal bidra til å styrke kvaliteten i utdanning og opplæring, øke tilgjengeligheten og løfte kompetansen i befolkningen og arbeidslivet, heter det i en pressemelding fra direktoratet.

– Vi skal bidra til at alle kan lære hele livet. Målet vårt er at utdanning, opplæring og kompetanseutvikling skal bidra til et mer omstillingsdyktig og inkluderende samfunn, med økt bærekraft, sier direktør Sveinung Skule.

Direktoratet er en sammenslåing av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), Kompetanse Norge og Universell, samt deler av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) og Norsk senter for forskningsdata (NSD).

Hovedkontoret skal ligge i Bergen, og direktoratet skal også ha kontorer i Oslo, Trondheim, Tromsø og Brussel.