Nå skrur regjeringen igjen kranen – slutt på krisebudsjettene

NTB

Finansministeren lover å si mye «nei» i forhandlingsinnspurten til neste års statsbudsjett. Norsk økonomi går bra igjen, og oljepengebruken skal ned.

– Ja, det blir mye nei, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

– Det er alltid mye nei fra finansministeren, skyter statsminister Erna Solberg (H) inn.

Begge to konstaterte at norsk økonomi er på vei inn i en høykonjunktur, da de onsdag gikk inn til de siste forhandlingene om neste års statsbudsjett. Tall SSB la fram forrige uke, viser at økonomien allerede er tilbake på samme nivå som før pandemien.

Dermed er tiden inne for å få oljepengebruken ned under prosentgrensen i handlingsregelen, som sier at det maksimalt skal brukes tre prosent av avkastningen til oljefondet.

– Handlingsregelen tilsier at man kan bruke mer i kriser, og så må man bruke mindre i gode tider. Hvis man ser på de åtte årene vi har regjert, så har vi samlet sett ligget under rettesnoren på tre prosent. Til neste år er mitt mål at vi skal under tre prosent, sier Sanner.

Han mener det er viktig å ligge under grensen.

– Det handler om å ta vare på pengene til fremtidige generasjoner, men det handler også om norsk økonomi, som nå går inn i en høykonjunktur, og da er det viktig at vi holder tilbake på oljepengebruken.

(Saken fortsetter under bildet)

Statsminister Erna Solberg (H) i forkant av regjeringens budsjettkonferanse onsdag. Les mer Lukk

Høymotivert

Budsjettet regjeringen nå skal forhandle fram, kan bli overtatt av en eventuell ny regjering etter valget, som dermed får mulighet til å gjøre justeringer. Statsministeren avviser at dette legger en demper på motivasjonen når regjeringen nå skal forhandle i to dager.

– Jeg tror vi er høymotivert, både på at vi skal styre videre og at vi skal styre på et godt budsjett. Vi lager et budsjett, og jeg mener at enhver regjering og enhver statsminister og statsråder må ha et mantra om at vi skal styre til evighet og vite at man må kunne gå av dagen etterpå, sier Solberg til NTB.

Uansett hvem som overtar, blir det trolig ikke like mye rom for oljepengebruk framover, som det har vært under coronakrisen.

– Det aller viktigste er å sørge for et budsjett som gjør at folk har en jobb å gå til. Sørge for at vi får til det grønne skiftet og at vi får vekst i økonomien, sier finansministeren.

Klima og barn

Venstre-leder Guri Melby trakk særlig fram klima og skole som viktige saker for hennes parti før hun gikk inn til de siste forhandlingene.

– De siste ukene har jo vært preget av klimarapporten fra FN. Det kommer nok også denne budsjettkonferansen til å bli preget av, sa hun.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad trakk i tillegg temaer som barn, familie, oppvekst og bistand.

– Nå har vi to spennende dager med budsjettkonferanse foran oss. Jeg kan røpe at vi kommer til å være uenige, jeg tror jeg kan si at vi kommer til å bli frustrerte, og vi kommer til å bli enige, sa han.