314 nye coronasmittede registrert i Oslo siste døgn

NTB

Det er registrert 314 nye coronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 209 flere enn samme dag forrige uke

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 130 smittede per dag i Oslo.

– Dersom smitten fortsetter å øke mye, så må enten tiltakene bli strengere igjen, eller så må TISK-arbeidet endres slik at det er mulig å gjennomføre med høyere smittetall. Dette bestemmes av nasjonale myndigheter, sier smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune til Dagbladet.

Regjeringen har allerede gjort endringer i TISK-arbeidet ved å åpne for at smittekarantene kan erstattes med testing for personer under 18 år. I tillegg får fullvaksinerte personer og personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene, unntak fra smittekarantene.

83 prosent av de vel 2.000 smittede i Oslo de siste to ukene er under 40 år.

Smittetallene stiger over hele Oslo, men er høyest i Alna bydel. Der er smittetrykket på 494 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Stovner med 471 og Søndre Nordstrand med 391.

Tallene er lavest i bydelene Ullern og Nordstrand med henholdsvis 176 og 181.