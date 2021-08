Fortsatt ikke klart svar på hvorfor hurtigruteskip kom i drift

NTB

Sjøfartsdirektoratets inspektører har fått informasjon om hva motorstansen på hurtigruteskipet MS Kong Harald skyldtes, men trenger mer tid på undersøkelsene.

Sjøfartsdirektoratet startet onsdag tilsyn etter at skipet fikk motorstans utenfor Bud i Hustadvika i Møre og Romsdal tirsdag kveld. Skipet kom i drift mot land, og det utløste en storstilt redningsaksjon.

Sjøfartsdirektøren berømmer innsatsen og beredskapen som ble satt i verk.

– Det er viktig å få klarhet i hva som har skjedd. Samtidig vil vi gi ros til både kaptein og mannskap om bord, til Hovedredningssentralen som koordinerte redningsaksjonen, og til alle som deltok. Dette viser at vi har gode krefter som stiller opp når en kritisk situasjon oppstår, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta å få klarhet i hva som skjedde, og når MS Kong Harald kan seile videre.

– Vi vil bruke den tiden som trengs for å få et bilde av hendelsesforløp og årsak, sier Alvestad.

– Uvisst om skipet kan seile videre

I 12-tiden onsdag opplyste direktoratet at rederiet har bidratt med informasjon som kan kaste lys over årsaken, men at de foreløpig ikke kan si noe konkret om hva det går ut på før inspektørene om bord har fått mer tid.

Inspektørene jobber med å danne seg et bilde av hendelsesforløpet og finne årsaken til at skipet mistet fremdrift. De avventer også ulykkesrapporten fra rederiet.

– Det vil også etter hvert bli jobbet med en plan for når skipet kan seile videre. Dette kan være tilbake i rute eller til verksted (dersom det avdekkes forhold som krever videre teknisk oppfølging). Dette vet vi foreløpig ikke, så en vil bruke den tiden som trengs for å finne ut av dette også, opplyser Sjøfartsdirektoratet.

Havarikommisjonen undersøker

Statens havarikommisjon har også satt i gang forundersøkelser i saken, bekrefter avdelingsdirektør Dag Liseth overfor Bergens Tidende.

Et tema i undersøkelsene er at cruiseskipet Viking Sky fikk motorstans i samme område i mars 2019, noe som medførte en dramatisk redningsaksjon.

– Det kan være interessant å se om det er likhetstrekk der, det vet vi ikke ennå, sier Liseth.

Det er også relativt stor risiko forbundet med motorstans i trangt farvann når det er dårlig vær, og dette blir også noe Havarikommisjonen vil se på.

Liseth vil utnevne en gruppe som skal ta seg av undersøkelsene. Når de har fått mer informasjon om hva som skjedde, vil de bestemme seg for om det skal gjennomføres en full sikkerhetsundersøkelse, opplyser han.

Ambulansebåt

Sjøfartsinspektørene vil også undersøke ambulansebåten Øyvon som grunnstøtte i samme område og tidsrom, men det er usikkert når dette tilsynet kan gjennomføres.

– Grunnet antatt skadeomfang som følge av grunnstøting, og vanninntrenging, vil det også bli en oppfølging fra direktoratets side knyttet til de reparasjoner som må gjennomføres, opplyser direktoratet.