NRK-måling: Fire av ti i Nord-Norge er positive til vindkraft som klimatiltak

I Nord-Norge er 40,8 prosent positive til vindkraft, mens 47,3 prosent sier nei til vindturbiner i sitt nærområde. Foto: Frank May / NTB Les mer Lukk

NTB

En undersøkelse InFact har gjort for NRK, viser at fire av ti i Nord-Norge er positivt innstilt til vindkraft. Men et flertall på 47,3 prosent sier nei.