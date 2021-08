Guldvog spår knekkpunkt for coronapandemien

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det er usannsynlig med en ny nedstengning i vinter. Men han tar forbehold om at nye virusvarianter kan endre bildet. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror ikke på noen ny nedstengning i vinter.

Ingenting kan sies med sikkerhet, advarer han.

Men helsedirektør Bjørn Guldvog tillater seg nå å komme med en spådom om hvordan coronapandemien vil utvikle seg videre i Norge: I løpet av høsten vil vaksineringen gi et så høyt nivå av immunitet mot covid-19 i befolkningen at smitten tvinges på retur – også når Norge gjenåpnes helt.

– Nøyaktig når dette knekkpunktet inntreffer, det vet vi ikke, for det er ingen land i verden som er kommet dit ennå, sier Guldvog til NTB.

– Det kan være at Norge blir blant de aller første landene i verden som opplever det.

R-tall under 1,0

Guldvog tar forbehold om at det fortsatt kan komme nye virusvarianter som vaksinene ikke virker like godt mot.

Et annet usikkerhetsmoment er hvor mange som lar seg vaksinere.

Men går alt som Guldvog håper, vil Norge i løpet av september ha vaksinert en så høy andel av befolkningen at det såkalte R-tallet presses ned under 1,0. Når det skjer, vil smitten i samfunnet samlet sett begynne å gå tilbake.

Guldvog ser ikke for seg noen ny nasjonal nedstengning etter dette.

– Jeg tror vi må være forberedt på at det kan være nødvendig med lokale smitteverntiltak for å slå ned utbrudd, advarer han.

– Men det å iverksette brede nasjonale tiltak vil nok sitte lenger inne. Jeg tror ikke det er veldig sannsynlig at vi i løpet av denne vinteren vil komme tilbake med veldig inngripende nasjonale tiltak – forutsatt at vi ikke blir stående overfor varianter av viruset som er helt ukjente i dag.

Krav om forholdsmessighet

En del av forklaringen ligger ifølge Guldvog i smittevernloven. Når store deler av befolkningen er vaksinert, blir en nedstengning vanskeligere å forsvare.

– Hvis du setter inn et inngripende tiltak, så må det forklares med at det er helt nødvendig av smittevernhensyn. Det skal veldig mye til at vi kommer dit slik situasjonen er nå, sier Guldvog.

– Veldig mange tiltak vil bli uforholdsmessige.

Guldvog minner om nedstengningene i vinter, med skjenkeforbud, arrangementsforbud, forbud mot besøk av flere enn to personer i private hjem, strenge munnbindregler, påbud om hjemmekontor og stengte butikker og kjøpesentre.

– Jeg tror det er lite sannsynlig at vi kommer tilbake med den typen tiltak, sier han nå.

Forbehold om folkesamlinger

Det som likevel kan bli aktuelt, er å forby store folkesamlinger.

– Når man går inn i en helt normal situasjon, kan det være arrangementer med kanskje 100.000 tilskuere, sier Guldvog og trekker fram publikumsfesten i Holmenkollen som eksempel.

Ifølge ham er det fortsatt usannsynlig med et forbud mot slike arrangementer.

– Men gitt at vi kommer i en situasjon hvor det er vanskelig å ha kontroll, så kan det bli aktuelt å vurdere.

Et annet spørsmål er anbefalingen om én meters avstand. Den tror Guldvog i beste fall at kan bli avviklet i slutten av september eller i begynnelsen av oktober.

Helsedirektøren påpeker at det allerede er innført en rekke unntak fra énmeter i skole og idrett.

– For to–tre år siden ville nok de aller fleste ha oppfattet det som ganske inngripende å skulle gå i halvannet til to år og holde en sosial distanse på en meter til hverandre, sier Guldvog.

– Men når vi har gjort så mange unntak, så blir det ikke lenger så inngripende.