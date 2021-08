Ropstad setter døra på gløtt for budsjettsamtaler med en Støre-regjering

NTB

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier han er åpen for budsjettsamtaler med en eventuell rødgrønn regjering etter valget 13. september.

– Jeg tror ikke de kommer til å ringe meg. Hvis de gjør det, så kommer jeg til å samtale med dem. Selvfølgelig, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til TV 2.

Da KrF-lederen gjestet TV 2s valgstudio tirsdag kveld, sa han at han vil ha en sentrum/Høyre-regjering.

Ropstad gjentok at det ikke er aktuelt for KrF å gå inn i en regjering med Ap og Sp, og sier KrF vil søke gjennomslag for sin egen politikk dersom det ikke blir en tredje periode for statsminister Erna Solberg (H).

På oppfølgingsspørsmål i etterkant av programmet svarer Ropstad slik om rødgrønne budsjettforhandlinger.

– Jeg tror ikke det er aktuelt, men hvis de ringer meg og KrF kan få gjennomslag for økt kontantstøtte, styrket eldreomsorg, eller internasjonal solidaritet og klima, så kommer jeg selvsagt til å snakke om det, sier Ropstad.

På snittet av målingene har ikke KrF vært over sperregrensen siden februar 2020, ifølge Poll of polls , men Ropstad mener de skal klare å komme seg over 4 prosent.

– Jeg fokuserer på å bruke alle krefter de neste to og en halv ukene på at vi skal klare det, så får vi ta de andre spørsmålene i etterkant, sa Ropstad.

KrF-lederen understreket i VG 9. august at det uaktuelt for KrF å sikre flertall for statsbudsjettet til en potensiell mindretallsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.