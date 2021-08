Støre vil innføre nullutslippskrav for Oljefondets investeringer

– Hvis vi skal ha et fond som sikrer høy avkastning til moderat risiko, blir det viktig fremover at fondet kritisk vurderer den finansielle risikoen som følge av klimaendringer og klimapolitikk, sier Støre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ap-leder Jonas Gahr Støre lover å endre oljefondets mandat til å ta mer hensyn til klimarisiko hvis han blir statsminister etter valget.

Støre sier han vil gjøre oljefondet til det ledende pensjonsfondet i verden innen håndtering av klima- og naturrisiko hvis han blir statsminister, melder Dagens Næringsliv.

Valgløftet er i tråd med konklusjonene fra ekspertutvalget som leverte sin rapport om klimarisiko til finansminister Jan Tore Sanner (H) fredag.

– Klimarisiko er en vesentlig risiko for fondet, og dette bør gjenspeiles i Norges Banks forvaltning, sa utvalgets leder Martin Skancke da han redegjorde for anbefalingene i sluttrapporten fra ekspertutvalget.

– Dette går Ap inn for å gjøre – hvis vi får ansvar, sier Ap-lederen.

– Pensjonsfondet er ment å vare for evigheten, men klimatrusselen står i fare for å tukle med evigheten. Hvis vi skal ha et fond som sikrer høy avkastning til moderat risiko, blir det viktig fremover at fondet kritisk vurderer den finansielle risikoen som følge av klimaendringer og klimapolitikk, sier Støre.

Skancke-utvalget foreslår at det er eierskapsutøvelse, nemlig at fondet forsøker å påvirke selskapene det er investert i, som fremdeles skal være det sentrale virkemiddelet i håndteringen av klimarisiko.