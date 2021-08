Helsemyndighetene varsler smitteråd til koronautsatte kommuner

Johan Torgersen i Helsedirektoratet bekrefter overfor Bergens Avisen at Helsedirektoratet og FHI vil komme med smitteråd til coronautsatte kommuner. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) varsler at de vil komme med spesifikke råd til kommuner med høyt smittetrykk, som Bergen.

– Vi vil fremover, sammen med FHI, gi både Bergen kommune og andre kommuner med høyt smittetrykk klare råd til hvordan de kan håndtere situasjonen, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til Bergensavisen.

Helsemyndighetene skal i løpen av uken diskutere hvordan rådgivningen vil foregå.

Det var opprinnelig Bergen kommune som ba om et møte med Statsforvalteren og Helsedirektoratet etter stor smitteøkning. Flere andre kommuner, deriblant Ålesund, sliter også for tiden med et ekstra høyt smittetrykk.

Flere hundre personer er i karantene i Bergen etter å ha testet positivt for coronaviruset den siste tiden, og kommunen sliter med mangel på helsepersonell, som de har måtte låne fra nabokommuner.