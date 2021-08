Forsvaret: Det norske feltsykehuset i Kabul legges ned innen 31. august

Innen utgangen av 31. august må alle internasjonale styrker være ute av Afghanistan. Evakueringen i Kabul går for fullt, og tirsdag ettermiddag bekrefter det norske forsvaret at det norske feltsykehuset skal legges ned Foto: Senior Airman Brennen Lege/U.S. Air Force/ AP/ NTB

NTB

Det norske feltsykehuset på flyplassen i Kabul vil opphøre samtidig med fristen for evakuering av utenlandske styrker 31. august, opplyser forsvaret til NTB.

Etter planen skulle sykehuset bli stående i Kabul etter at de internasjonale styrkene hadde forlatt Afghanistan, men forutsetningene er de siste dagene endret etter at Taliban har satt 31. august som absolutt siste frist for all militær tilstedeværelse i landet.

Dette innebærer at også sikringen av sykehuset, som står på den militære delen av flyplassen, vil forsvinne.

– Vi gikk inn i Afghanistan sammen med våre allierte, og vi forlater også landet sammen med våre allierte, sier Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NTB.

I forrige uke uttalte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB at feltsykehuset, som har stått under beskyttelse av amerikanske, britiske og tyrkiske styrker, etter planen skulle forbli på flyplassen til det kunne erstattes av et tilsvarende sivilt tilbud.

«Dag til dag»

– Vi vurderer fra dag til dag hvor lenge det skal stå, men i utgangspunktet skal det stå ut året, sa Bakke-Jensen.

Tirsdag ettermiddag kunne ingen i Forsvarsdepartementet kommentere beslutningen om at sykehuset nå blir lagt ned.

Samtidig med at ni av personellet fra sykehuset ble sendt tilbake til Norge i forrige uke, ble et tjuetall soldater fra Forsvarets Spesialstyrker sendt til Kabul for å bistå med sikkerhet og samband rundt driften av sykehuset.

De norske soldatene ankom Tbilisi i Georgia natt til lørdag, opplyser pressevakt Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til Forsvarets Forum.

– De er ved et transittsenter for personell og materiell som enten skal inn eller ut av Afghanistan, sier Stordal.

Soldater til Tblisi

Tidligere tirsdag skrev Forsvarets Forum at 50 soldater fra Telemark bataljon i helgen ble utplassert i Tblisi i Georgia i forbindelse med håndteringen av Afghanistan-evakueringen.

Soldatenes oppgave er å sikre logistikken inn og ut fra Afghanistan. Flyene som brukes til å evakuere folk ut fra Kabul, er store militære C-17 Globemaster III-transportfly som opereres av Norge og flere andre land i et samarbeid. Disse flyene frakter utstyr og personer til Georgias hovedstad Tbilisi hvor de reisende blir tatt imot av norske soldater før de sendes videre til Norge med chartrede sivile fly.

– De er der for å bidra til det oppdraget UD har med å uttransportere norsk personell ut fra Kabul, sier Stordal til NTB.

Kan ikke garantere

Tidligere tirsdag opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NRK at ytterlige et fly med 175 passasjerer fra Kabul om bord. I alt har Norge hentet ut 375 evakuerte.

Søreide sa da også at hun ikke kan garantere at alle norske borgere som ber om bistand nå vil bli evakuert.

– Mange er andre steder enn i Kabul og har utfordringer med å komme seg dit. Og vi har hatt et klart råd mot å reise til Afghanistan helt siden mars 2018. Vi ba 4. august norske borgere om å forlate landet mens det var mulig, uttalte Søreide.