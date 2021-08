NRK-profil Agnes Moxnes slutter

NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes går av med pensjon.

Den 67 år gamle journalisten og programlederen Agnes Moxnes har vært ansatt i NRK i 35 år. Men nå er det slutt.

I et intervju med bladet Subjekt forteller hun at går av med pensjon.

– Jeg kjenner at det er sider ved distribusjonen, samtalen og ytringene som ikke interesserer meg lenger. Da er det på tide å slutte. Jeg har ingen interesse av å være den som sutrer over utviklingen. Den går sin gang. Og den må vi følge med på. Fra og med 2. september skjer det uten meg, forteller hun til Subjekt.

Siden 2011 har hun vært kulturkommentator i NRK.

– Med sin innsikt og brennende interesse for kultur har Agnes over mange år satt viktige spor etter seg i kulturjournalistikken. De siste åra har hun vært en tydelig kommentatorstemme som folk har lyttet til. Agnes har gjort en kjempejobb for NRK, sier fagdirektør i NRK Kultur, Marius Tetlie, til Dagbladet.

Arbeidet med å finne Moxnes' erstatter er i gang.