Høie la ned grunnstein for nytt protonterapibygg

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sto for grunnsteinsnedleggelse for nytt klinikkbygg og protonsenter på Radiumhospitalet.

NTB

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) fikk den høytidelige oppgaven med å legge ned grunnsteinen for Radiumshospitalets nye klinikk- og protonterapibygg.

– Nå videreutvikler vi Radiumhospitalet som høyspesialisert sykehus, sa Høie under seremonien tirsdag.

Klinikkbygget skal inneholde mange av aktivitetene som finner sted på sykehuset i dag, mens protonterapibygget skal romme det svært avanserte utstyret som kreves for å kunne tilby protonbehandling, et tilbud som pasienter i dag må til utlandet for å få.

– Grunnsteinsnedleggelse er stas. Nå er vi endelig kommet dit at byggene vi har samarbeidet om i mange år, reises, og vi får bedre inntrykk av hvordan dette blir, sier Inger Heiberg, prosjektansvarlig på Radiumhospitalet for Oslo universitetssykehus.

Byggeperioden har pågått siden desember 2018. Gravearbeidet ble ferdig i vår, og i løpet av årets skal grunn og fundament, kjellervegger og heissjakter og trapper bli synlige.

Innholdet i grunnsteinen skal plasseres i et synlig glassmonter ved den nye hovedinngangen og vil dermed fungere som utstilling.

De to nye byggene skal etter planen stå ferdige i 2024. De vil romme 2.200 ansatte, 155 døgnpasienter og 50 dagpasienter.

Det nye radiumhospitalet skal romme forskning og utvikling i tett samarbeid med Universitetet i Oslo og aktørene i Oslo Cancer Cluster.

– Det er – og skal fortsatt være – en møteplass for viktige aktører, sa Høie, som mener de nye sentrene vil bli en yngleplass for nye ideer.