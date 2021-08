Folketrygdfondet vokste med 25 milliarder i første halvår

NTB

Folketrygdfondet slo så vidt markedet, med en avkastning på 8,62 prosent i første kvartal. Fondet gikk 25 milliarder kroner i pluss.

– Vi har hatt stabil oppgang i aksjemarkedet og økte forventninger til selskapenes lønnsomhet dette halvåret. Det har gitt oss høy avkastning, sier administrerende direktør Kjetil Houg i Folketrygdfondet.

Statens pensjonsfond Norge, best kjent som folketrygdfondet, fikk en avkastning på 8,62 prosent i første halvår – 0,18 prosentpoeng bedre enn markedet. Kapitalen var på 317 milliarder kroner ved utgangen av halvåret. For andre kvartal var avkastningen 4,58 prosent, 0,34 prosentpoeng bedre enn markedet.

– Vi er kommet veldig raskt tilbake etter et ganske turbulent 2020, sa Houg da han la fram fondets halvårsresultat tirsdag formiddag.

Aksjeporteføljen tok i første halvår i fjor et samlet tap på over 20 milliarder kroner, og fondet fikk da et negativt resultat på nesten 12 milliarder kroner.

Aksjeporteføljen fikk andre kvartal i år en avkastning på 7,03 prosent, mens renteporteføljen steg 0,94 prosent.

De siste ti årene har avkastningen til fondet vært 9,10 prosent årlig. Det innebærer at Folketrygdfondet de siste ti årene har slått markedet med 0,64 prosentpoeng årlig.