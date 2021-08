25 nye smittede registrert i Trondheim – flere med ukjent smittekilde

NTB

25 personer har fått påvist coronasmitte i Trondheim det siste døgnet. Nesten samtlige er i tenårene eller i 20-årene.

18 av de smittede har kjente nærkontakter, to er smittet i utlandet, fire har foreløpig ukjent smittekilde og én er uavklart, opplyser Trondheim kommune. Med unntak av to personer er samtlige enten i tenårene eller 20-årene.

Ifølge Adresseavisen er flertallet av smittetilfellene med ukjent smittekilde fra studentmiljøet.

– Litt av utfordringen med studentene er at de har veldig mange nærkontakter, så det tar naturligvis noe lengre tid å spore dem. Noen har vært på to nachspiel og fire hybler i løpet av en kveld, og det er mer krevende smittesporing enn for en familie som kun har vært på jobb og skole, sier kommunikasjonssjef Harry Tiller i Trondheim kommune til avisen.

696 personer testet seg i Trondheim mandag.

Gjennom helgen ble det registrert 52 nye smittede i kommunen. 1.568 testet seg fra fredag til søndag.