Fly fra Kabul med 157 personer om bord har landet på Oslo lufthavn

Et fly fra Kabul med 157 personer om bord landet på Oslo lufthavn tirsdag morgen. Til sammen har Norge hittil evakuert 374 personer fra Afghanistan.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til NRK at Norge vil fortsette evakueringen så lenge flyplassen utenfor Kabul er åpen, og at UD fortsetter arbeidet med full styrke.

– Jeg vil imidlertid igjen understreke at dette er et svært krevende arbeid i en kaotisk og tidvis farlig situasjon, og det er ingen garanti for at vi greier å hjelpe alle norske borgere som ønsker bistand i denne omgang, sier Søreide.

Vet ikke hvor mange som venter

De evakuerte har ankommet Norge fordelt på sju flyginger. Ansatte ved ambassaden og de lokalt ansatte, samt deres familier, er blant dem som er hentet ut.

– Det er vi veldig lettet og glade for, fordi de er i en utsatt situasjon, sier Søreide.

Hun har ikke noen total oversikt over hvor mange som skulle vært evakuert og som fortsatt venter på å komme seg ut. Men UDs døgnbemannede operative sentral i Oslo har kontakt med alle som befinner seg på flyplassen eller i nærheten, og de arbeider med å bistå dem med utreisemuligheter og hvordan de skal forholde seg på utsiden av flyplassen.

Medarbeidere på flyplassen

Utenriksdepartementet har fem medarbeidere på flyplassen i Kabul som nå har avløst ambassadør Ole Andreas Lindemann.

– Vi samarbeider tett med Forsvaret, politiet, utlendings- og helsemyndighetene om alt fra ID-kontroll til mottak når de reisende fra Kabul kommer til Norge. Vi har også et godt samarbeid med georgiske myndigheter som bistår når våre fly lander i Tbilisi, sier Søreide.

Hun sier Norge og flere andre Nato-allierte land har bedt USA om å fortsette operasjonen slik at man får mulighet til å evakuere så mange som mulig.

– Vi vet ikke vet hvor lenge flyplassen vil være åpen og evakuering vil være mulig. Tidsvinduet kan være kort, sier utenriksministeren.

– Vi er fremdeles svært bekymret for situasjonen rundt flyplassen, som er kaotisk og farlig. Noen flere klarer likevel å komme inn på flyplassen nå, sier hun, og ber nok en gang norske borgere og personer med oppholdstillatelse om å melde seg på reiseregistrering.no og ta kontakt med UD om de ønsker bistand.