NTB

Dette er blant de ventede hendelsene tirsdag 24. august.

Koronabedrageri-sak starter i tingretten

En 35 år gammel mann tiltalt for en lang rekke grove bedragerier og forsøk på bedrageri av Nav i 2020 for til sammen 17 millioner kroner møter i Oslo tingrett. Det er satt av en måned til saken.

Oslofjordrådet konstitueres

Oslofjordrådet konstitueres på Thon Hotel Opera i Oslo klokken 10. Rådet har blitt startet som en del av regjeringens «Helthetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktiv friluftsliv», og skal sikre lokal- og regional politisk forandring av tiltakene i planen. Rådet skal ledes av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Extinction Rebellion holder klimamarkering

Aktivistene fra Extinction Rebellion holder klimamarkering utenfor Stortinget.

G7-toppmøte om Afghanistan

Lederne i G7-landene holder et digitalt møte for de skal diskutere situasjonen i Afghanistan.

FNs menneskerettighetsråd diskuterer Afghanistan

FNs menneskerettighetsråd møtes for å diskutere den humanitære situasjonen i Afghanistan etter at Taliban tok over makten i landet.