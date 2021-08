Alvorlig ulykke på riksvei 7 i Hallingdal

NTB

En lastebil og en personbil var involvert en dødsulykke på riksvei 7 i Gulsvik i Flå kommune i Hallingdal mandag kveld.

Politiet bekrefter at det er snakk om en dødsulykke, men på direkte spørsmål ønsker ikke politiet å kommentere om det dreier seg om flere dødsfall. Men etter det NTB forstår er ingen sendt til sykehus etter ulykken, som politiet og nødetatene fikk melding om klokken 22.21.

Operasjonsleder Merete Kvaal i Sørøst politidistrikt sier at det kun var to kjøretøy involvert, men hvor mange som var i de to bilene, vil hun ikke si noe om.

Det var godt vær og tørr veibane på ulykkesstedet. Kollisjonen skjedde på en rett strekning, og fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Krimteknikere fra politiet ble sendt til Flå natt til tirsdag. Politiet opplyser at de har avhørt folk på stedet og skaffet seg et bilde av hendelsesforløpet.

– Krimteknikerne var framme klokken 3.30. De har akkurat startet sitt arbeid på stedet, sier operasjonsleder Kvaal til NTB like etter klokken 4 natt til tirsdag.

Autovernet på stedet ga etter, og lastebilen havnet 20–30 meter ned en skråning og er så vidt synlig fra veien. Personbilen ble stående på andre siden av autovernet og begynte å brenne etter sammenstøtet med lastebilen.

Riksvei 7 er tirsdag morgen fortsatt stengt i begge retninger, og ifølge politiet vil veien være stengt en god stund.

– Dette kan ta tid, bilene skal berges og veien skal ryddes, sier operasjonslederen.

Vegtrafikksentralen melder at personbiler kan benytte omkjøring via fylkesvei 2900, men tunge kjøretøy på vei vestover må kjøre via E16.