Regjeringen foreslår promillegrense for elsparkesyklister

Elsparkesykler har blitt et vanlig syn i Oslo sentrum. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

Promillegrense, hjelmpåbud for barn under 15 år og forbud mot å kjøre på fortau er blant innstrammingene regjeringen vil ha for elsparkesykler.