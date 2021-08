Organisasjoner ber Norge trappe opp evakueringen av afghanske flyktninger

NTB

Norsk Folkehjelp ber norske myndigheter til å ta imot afghanske flyktninger, mens Unicef Norge ber om at evakuerte barn gjenforent med familiene sine.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen ba i helgen medlemslandene om å ta imot de afghanske flyktningene som nå evakueres fra Kabul.

Norsk Folkehjelp, som tar imot alle kvoteflyktninger som kommer til Norge, sier de fortsatt venter på signaler om hvordan regjeringen forholder seg til EU-oppfordringen.

– Norge har i likhet med resten av Europa et moralsk ansvar for å bistå i relokaliseringen av evakuerte afghanere. Vi forventer at Norge tar en offensiv rolle i arbeidet med å arbeide fram en koordinert innsats for å komme fram til løsninger for flyktninger som trenger beskyttelse, sier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp i en pressemelding.



Hjelpeorganisasjonen er bekymret for sikkerheten til en potensiell ny flyktningstrøm fra Afghanistan.

– Per i dag finnes det ingen sikker og lovlig måte å komme seg til Europa for mennesker med beskyttelsesbehov. Faren for at personer på flukt havner i hendene til smuglere og blir ofre for menneskehandel, er stor, sier Westhrin.

Direktør for Barns rettigheter og bærekraft, Kristin Oudmayer i Unicef Norge, ber norske myndigheter gjøre alt de kan for å identifisere og beskytte de evakuerte barna fra Afghanistan.

– Vi forventer at norske myndigheter aktivt samarbeider med lokale organisasjoner og andre relevante aktører for å kartlegge hvor foreldrene og familien til barna befinner seg. Sammen med Unicef Afghanistan er vi klare til å bistå norske myndigheter i arbeidet for å sikre en best mulig og raskest mulig prosess fram mot gjenforening med foreldrene, sier hun.